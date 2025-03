Kodak Black en roue libre, il explique d'où vient sa "phobie des nains"

Franchement, il nous tue avec ses bêtises, ce Kodak Black.

Cela fait plusieurs mois, et même plusieurs années que le comportement de Kodak Black est inquiétant. Pas de manière continue, mais très régulièrement, le rappeur nous faits des bails qui montrent qu'il n'est clairement pas stable mentalement, même si c'est un artiste incroyable. Récemment, il a d'ailleurs fait peur à pas mal de fans, dans plusieurs vidéos pendant lesquelles il a l'air complètement défoncé. Cette fois, il nous fait plus rire que peur, lorsqu'il explique d'où vient sa phobie des nains.

Oui, vous avez bien lu : Kodak Black a apparemment une peur panique des personnes de petite taille. On a l'habitude de voir le rappeur comme un des moins malins de l'histoire du rap US, tout en étant extrêmement talentueux, et il le confirme dans une de ses dernières vidéos. On y voit l'artiste téléphone en main, en train de s'adresser aux gens autour de lui, en disant :

J'ai toujours eu peur des nains, mec ! C'est ma plus grande peur. Depuis cette époque, tu te rappelles, ce film de dingue avec le Leprechaun, ils me font peur de fou mec.

Kodak Black a donc peur des nains en raison... d'un film avec des Leprechauns, sorti il y a plus de 30 ans, qu'il a sûrement vu quand il était enfant. Ce qui fait donc de Kodak l'opposé complet de Brulux, lui qui a montré dans plusieurs vidéos qu'il adorait les nains. Force à vous, les gens de petite taille, la vie ne doit vraiment pas être facile tous les jours avec les bêtises qu'on raconte sur vous !