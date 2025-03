Vald fait une session écoute de "Pandemonium", les fans crient à la masterclass

Le V aurait-il fait l'album de l'année ?

Et si le V avait sorti une nouvelle masterclass ? Après des années d'attente depuis VV5, qui a connu un succès mitigé où les plus grands fans de Vald ne retrouvaient plus vraiment sa patte artistique, il se pourrait que "Pandemonium" soit un véritable retour aux sources !

Rien qu'avec son premier single "Gauche Droite", on retrouve un Vald bien punchy dans ses lines, n'hésitant pas à renouer avec ses flows incisifs et son texte satirique, qui faisaient des merveilles à l'époque d'Agartha ou Xeu.

L'artiste avait déjà publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, où il présentait une première écoute de son album, dont la sortie est prévue pour le 28 mars prochain, avec quelques extraits de chaque morceau du projet. Mais le V a décidé d'aller encore plus loin en organisant une session d'écoute en collaboration avec Deezer, où des milliers de fans ont eu l'opportunité d'écouter l'album en avant-première.

Et là, les fans sont unanimes : "le projet est une masterclass", "un no skip" avec un V qui serait revenu aux sources tout en variant ses flows et en se diversifiant, offrant ainsi un Vald multi-facette.

L'album sort dans quelques jours et la hype n'a jamais été aussi grande !