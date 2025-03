Playboi Carti est-il déjà en train d'annoncer un nouvel album ?

Le rappeur a déjà commencer à teaser un nouveau projet, qui s'appellerait "Baby Boi".

On a encore cru à une mauvaise blague de trop de la part du rappeur, lorsque, le vendredi 14 mars dernier, son album "I Am Music" annoncé depuis des mois n'était encore pas disponible. Finalement, le projet de Playboi Carti a fini par sortir dans la journée et les fans se sont rués dessus. Au niveau du contenu, ce n'est peut-être pas un chef d'œuvre, mais ça reste un très bon disque de la part du rappeur, qui a fait un excellent démarrage. Mais on n'est pas au bout de nos surprises : l'artiste a déjà commencé à teaser un nouveau projet, "Baby Boi", dont l'arrivée serait imminente !

On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puisqu'on trouve surtout beaucoup de rumeurs à ce sujet : un nouvel album, qui pourrait arrivait très prochainement si on en croit les tweets de Playboi Carti, dans lesquels on peut lire que "Baby Boi est en route". Autre élément qui appuie en ce sens : des affichages publicitaires ont déjà commencé à annoncer la sortie du projet.

🚨 NEW PLAYBOI CARTI x SPOTIFY BILLBOARD



- “BABYBOI” pic.twitter.com/PBqEx4U59S — ⛤ (@unseenopium) February 22, 2025

Une vidéo d'un panneau d'affichage qui dévoile le titre "Baby Boi" circule en effet sur Internet. On observe d'ailleurs que la typographie est la même que celle de la cover de "I Am Music", son dernier album en date. Il pourrait donc s'agir simplement d'une réédition, ou pourquoi pas, d'une suite. En tout cas, Playboi Carti a su apaiser la colère de ses fans, et maintenant on dirait qu'il entend bien les gâter en redevenant aussi productif que par le passé.

Les prochaines semaines promettent d'être intéressantes !