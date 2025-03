Kanye West dévoile une première version de son album "Bully" sur Youtube

La version "non finalisée" de "Bully" a été mise en ligne sur la chaîne Youtube de Kanye West.

A force de foutre la merde sur les réseaux sociaux dans le but d'attirer l'attention (et d'espérer se faire clasher par Kendrick Lamar pour un peu de buzz), on avait presque oublié une chose : Kanye West est aussi un musicien, et qui plus est, pas trop mauvais. Alors qu'il se fait principalement remarquer ces derniers jours pour ses messages outranciers et ses polémiques nazies, il est aussi (et surtout) en train de préparer le terrain pour l'arrivée de son prochain album, "Bully", dont une première version vient d'être mise en ligne.

Avis à tous les fans de Kanye West : ne vous réjouissez pas tout de suite, il s'agit d'une V1 non finalisée de "Bully". Mais en attendant la sortie officielle (en juin a priori), le rappeur a dévoilé une vidéo de 45 minutes sur sa chaîne Youtube dans laquelle on retrouve donc 9 titres à la place des 10 annoncés. En effet, le 10ème morceau, "Melrose", en feat avec Ty Dolla $ign et Playboi Carti, a visiblement été retiré de la tracklist.

Beaucoup de beaux samples, mais une IA trop présente ?

On imagine que ça fait suite aux embrouilles entre tous ces rappeurs qui ont éclaté ces dernières semaines, embrouilles créées un peu de toutes pièces par Kanye West lui-même. On retrouve donc plusieurs séquences en noir et blanc, avec en fond sonore les différents morceaux de "Bully", sur lesquels on retrouve beaucoup d'excellents samples (Kanye a toujours été fort dans ce domaine pour faire ses instrus), mais aussi, malheureusement, beaucoup de "vocals" qui semblent imprégnés d'Intelligence Artificielle, et ça se voit un peu trop.

Le rappeur a d'ailleurs annoncé que certains passages faits grâce à l'IA pourraient bien être supprimés ou modifiés dans la version finale de l'album. On vous laisse découvrir tout ça, et nous dire ce que vous en pensez !