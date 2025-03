Travis Scott annonce 'Jackboys 2' : "C'est pour bientôt !"

On va bien manger en 2025 !

Cette fois, c’est Travis Scott qui confirme ! On vous en parlait il y a quelques jours : de gros indices laissaient entendre que le second volet de l’album du label du rappeur et néo-catcheur allait bientôt voir le jour. Aujourd’hui, c’est officiel !

Une grande nouvelle pour les fans qui attendaient ce projet avec impatience. On pourra notamment retrouver des rappeurs issus de son label, comme Don Toliver, Sheck Wes ou encore Luxury Tax. Et on suppose que d’autres rappeurs stars viendront collaborer sur ce projet qui s’annonce déjà légendaire.

Et une grosse annonce vient de tomber ! En plein showcase, celui qui a récemment unfollow Kanye West a pris le micro pour annoncer lui-même que "Jackboys 2" était bien en préparation et qu’il allait arriver très bientôt !

"JACKBOYS 2 ON THE WAY" - Travis Scott

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais restez connectés, car cela pourrait arriver très vite !

Le premier volume de 'Jackboys', sorti en 2019, avait marqué les esprits avec des titres explosifs et une ambiance propre à l’univers de Cactus Jack. On se souvient notamment des hits comme "GANG GANG", "OUT WEST" ou encore "HIGHEST IN THE ROOM" en version remixée.

En attendant d’en savoir plus, les fans scrutent les réseaux sociaux pour avoir la moindre information. Une chose est sûre : l’attente touche bientôt à sa fin, et l’excitation est à son comble !