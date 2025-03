Werenoi : date de sortie, nom, featurings, tracklist, tout ce qu'on sait sur son prochain album

Le prochain album de "Werenoi" s'appellerait visiblement "Diamant Noir" et sortira le 11 avril prochain.

Six mois. Même pas six mois se sont écoulés depuis la sortie du deuxième volume de "Pyramide", le projet de Werenoi qui a tout cassé dans le rap FR en 2024. Un album avec lequel il confirme sa place parmi les têtes d'affiche, en terme de ventes, et pour lequel il aura été de nombreuses fois récompensé. Mais le rappeur du 93 n'aura donc même pas laissé 6 mois au rap français pour s'en remettre, lui qui est déjà en train d'annoncer l'arrivée imminente de son nouvel album, "Diamant Noir". Tracklist, featurings, date de sortie, on vous dit tout ce qu'on sait sur ce projet.

A commencer par la date de sortie, qui a été officialisée pour le 11 avril 2025 lors de la journée d'hier, pendant laquelle il a dévoilé un teaser en vidéo sur son compte Instagram. Un teaser dans lequel on voit également la liste des titres : le projet comprendra donc 17 titres au total. Et parmi ces 17 morceaux, c'est là que ça devient intéressant, on retrouve 6 featurings, et pas n'importe lesquels. On aura notamment le feat avec Damso et Ninho, "Triple V", dont les gens parlent depuis plusieurs jours.

Mais on retrouvera surtout pas mal de feats internationaux, avec des monstres américains comme Gunna ou encore Lil Tjay, deux vraies pointures de l'industrie actuelle. On complète tout ça par un autre gros feat avec Kalash, un autre avec Dystinct, et enfin un dernier avec Vacra et SDM, bref, du très lourd au programme. En ce qui concerne la cover, on y voit Werenoi assis sur une sorte de "diamant noir", d'où le titre du projet.

On vous tient au courant dès qu'on en sait plus ! En tout cas, si on en croit le producteur du rappeur, pour le feat avec Damso et Ninho, on aura droit au meilleur de ce que peuvent offrir les 3 artistes en terme de rap, et rien que ça, ça peut suffire à nous contenter. Et vous ?