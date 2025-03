Tupac serait-il toujours vivant ? Des preuves sèment le trouble !

Près de 30 ans après sa mort, de nouvelles révélations remettent tout en question !

Lorsqu’un rappeur meurt, les théories du complot ne tardent jamais à émerger. On l’a vu avec XXXTentacion, dont certains fans croient encore qu’il est vivant. Mais l’un des plus grands mystères du rap game reste la disparition de Tupac Shakur. Près de 30 ans après sa mort, des éléments troublants continuent de semer le doute.

Une mort entourée d’incohérences

Officiellement, Tupac a été assassiné le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans. Pourtant, plusieurs incohérences viennent perturber la version officielle. Un Youtubeur américain, DJ Skandalous, s’est penché sur l’affaire et a relevé plusieurs éléments étranges.

Le média The Sun a notamment rapporté que le document du médecin légiste était remis en question. Selon le rapport d’autopsie, Tupac mesurait 1,83 m et pesait 98 kg. Pourtant, son permis de conduire de 1996 indique une toute autre version : 1,78 m pour 76 kg. Une différence non négligeable.

Des photos et des détails troublants

Autre point soulevé par DJ Skandalous : la fameuse photo d’autopsie. Un détail surprenant saute aux yeux : le tatouage ‘Machiavelli’ que Tupac portait sur le cou a mystérieusement disparu. Selon le Youtubeur, cela pourrait être dû à la qualité pixelisée de l’image, mais cela reste un point intriguant.

De plus, une autre interrogation persiste : pourquoi le rappeur a-t-il été rasé de la tête alors qu’il était dans un état critique ? "Pourquoi lui auraient-ils rasé le visage et la tête alors qu’il était dans le coma et dans un état critique ?", s’interroge DJ Skandalous.

Un numéro de sécurité sociale encore actif ?

L’un des éléments les plus étranges concerne le numéro de sécurité sociale de Tupac. Dévoilé il y a quelques années, celui-ci aurait été encore actif en 2009/2010. Un détail pour certains, mais une preuve pour d’autres que Tupac ne serait peut-être pas mort.

Alors, simple coïncidence ou véritable mystère non résolu ? Une chose est sûre : le doute plane toujours sur la disparition de 2Pac.