Jolagreen23, Jok'Air, Jeanjass, Jungle Jack : les sorties rap FR de la semaine

Pas mal d'albums intéressants dans le rap français sont au menu cette semaine.

Le week-end arrive, et si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec des petites nouveautés "made in rap français", on a ce qu'il vous faut pour vous ! Toujours pas de grosses vedettes du rap FR qui viennent nous sortir des projets très attendus, mais on a pas mal de belles surprises au programme, avec beaucoup de projets intéressants. Entre Jolagreen23, Jeanjass et Jungle Jack, ou encore Jok'Air, on fait le point avec vous sur les sorties d'albums de la semaine !

On commence avec un projet qui a été teasé depuis plusieurs jours et qui nous intéresse, en raison du statut que le rappeur commence à avoir dans le game. Jolagreen23, celui qui est invité régulièrement sur tous les gros albums sortis dernièrement, va faire parler de lui avec la sortie de "GOTY Edition", et la terrible histoire de violences policières qui l'accompagne. Un projet qui va sortir dans 2 jours, et sur lequel on ne peut donc pas vous dire grand chose en attendant la sortie officielle, si ce n'est qu'il comptera 6 titres et qu'il sera probablement très bien rappé.

On retrouve également Jok'Air cette semaine, de retour avec son premier projet depuis deux ans. L'album s'appelle "Les jolies filles aiment Jok'Air", un titre qui fait probablement référence à la légende du rap US LL Cool J ("Ladies Love Cool James"), qui compte 14 titres, avec seulement 3 featurings (La Zowi, Genezio et Dann). On retrouve le Jok'Air en mode "lover" sur son album, un créneau qu'il maîtrise bien, avec de très belles prods.

En parlant de belles prods, on vous invite à aller écouter le projet de Jungle Jack produit par Jeanjass, "Cognacs & Cigarettes", sur lequel le producteur s'est vraiment fait plaisir, et ça s'entend. En plus, les couplets sont très bien rappés, on vous laisse vérifier par vous-mêmes. Plein d'autres sorties sont également au programme : "Lobby" de Vicky R, "Demain c'est demain" de Absolem, "Meraki" de 1D1R, "Merci la vie pour les douleurs pt. 2" de LAUCARRE, "Wintercore" de Lester, ou encore "Un Baobab dans un petit pot", de Hermano Salvatore, légende des Rap Contenders.

Bref, encore une très bonne semaine pour découvrir des artistes moins connus, avant que les grosses stars ne fassent leur retour et absorbent toute l'attention des médias et ne prennent toute la place dans les playlists. Profitez-en !