Booba invite Dembélé, Doué et tout le PSG sur scène à Paris la Défense Arena !

Même Nasser, le président du PSG, est sur la liste des invités.

Toute la France est au courant depuis 2010, et même avant pour ceux qui suivaient Booba depuis ses débuts : "Dangereux banlieusard, ici c'est Paris, fuck l'OM". Le Duc est un fervent supporter du PSG. S'il n'a pas toujours brillé avec ses punchlines de football (celles sur Abidal ou Chamakh ont un peu mal vieilli), c'est un sport qu'il suit beaucoup, et il porte réellement le club de sa ville, Paname, dans son cœur. Mais on ne se doutait pas qu'il irait jusqu'à inviter tout le PSG à son prochain concert à Paris la Défense Arena !

C'est clairement l'un des shows les plus attendus de l'année dans le rap français : Booba a programmé 3 dates dans la plus grande salle de concert de France, et les deux premières se sont d'ailleurs remplies en quelques minutes. On ne sait pas ce qu'il a prévu pour ces concerts, mais en revanche, il a lancé une invitation à tous les joueurs du PSG sur Instagram pour qu'ils viennent le rejoindre sur scène, en interpellant Dembélé : "Fréro, ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l'U Arena. Doué, et toute l'équipe, vous êtes les bienvenus ! Nasser aussi bien sûr, le big boss".

On ne sait pas si le club va répondre officiellement à l'invitation, mais rien que d'imaginer l'effectif du PSG sur scène avec B2O, c'est incroyable. Encore plus fou si jamais Nasser monte avec les joueurs sur scène. En tout cas, on attend la réponse des joueurs et du club avec impatience.

Ça fait plaisir de voir les liens entre le football et le rap français se renforcer, après le partenariat entre la Ligue 1 et la cérémonie des Flammes officialisé aujourd'hui, ou encore le concert de SDM avant PSG-OM il y a quelques jours. En ce qui concerne Booba, ça fait longtemps qu'il a une relation particulière avec le PSG, qui est clairement le club de sa ville et de son cœur, puisque l'équipe joue au Parc des Princes, à Boulogne. Une connexion logique !