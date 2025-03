PartyNextDoor ajouté à l'incroyable programmation des Ardentes

On se demande même comment il y a encore de la place pour rajouter autant de gros noms dans la guestlist des Ardentes !

Le printemps arrive (enfin) et avec le retour des beaux jours, ce sont aussi les festivals qui vont revenir. En 2025, on va avoir droit à de sacrés événements, avec des line-up hyper ambitieux, et où le rap, le RnB, et les musiques afro ou caribéennes seront tous bien représentés. Si vous voulez une petite sélection des évènements à ne pas louper, ça se passe ici ! Ces dernières semaines, le festival qui a le plus fait parler de lui, en annonçant des noms ronflants, c'est Les Ardentes. Le festival belge vient d'ajouter une nouvelle grande star à sa programmation : PartyNextDoor.

Le chanteur canadien sera donc de la fête, lui qui vient de sortir un album en commun avec Drake il y a quelques semaines, "$ome $exy $ongs 4U". Un projet qui a plutôt bien marché, dans un contexte de guerre ouverte avec Kendrick Lamar, mais aussi avec une bonne moitié du Rap US et forcément, les gens voulaient voir si l'album contenait une réponse à toutes ces attaques. Quoiqu'il en soit, le chanteur de OVO reste un des meilleurs de sa génération, et on est ravis de pouvoir le retrouver sur la scène des Ardentes, le 4 juillet.

On rappelle don que le festival se tiendra du 3 au 6 juillet 2025, et que parmi toutes les grosses stars qui vont y participer, on retrouvera également Young Thug, pour sa première scène européenne depuis un bon bout de temps. Mais aussi Gucci Mane, Gazo, 1Pliké140, Ninho, Damso, SCH, Niska, Hamzza et Laylow, et plein d'autres encore. Oui, il y a un sacré embouteillage de stars cette année aux Ardentes, et ça n'est pas pour nous déplaire !