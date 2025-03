Lil Durk : date de sortie, feats, cover, on vous dit tout sur son nouvel album "Deep Thoughts"

Actuellement toujours en prison, Lil Durk pourrait bien sortir un des albums de l'année 2025.

Vous pensiez que Playboi Carti avait sorti l'album rap US de l'année 2025 ? On ne peut pas vraiment vous donner tort pour le moment : la concurrence a été plutôt peu inspirée, et le projet du rappeur fait un carton. Mais la concu va se réveiller, et même s'il n'a peut-être pas la même hype auprès des médias, Lil Durk va venir jouer le trouble fête. Car le rappeur de Chicago a annoncé un nouveau projet pour cette année, sur lequel il dévoile les infos petits à petit : date de sortie, cover, featurings, on vous dit tout !

Qu'on se le dise, ça ne va pas être facile pour Lil Durk de sortir un album dans les conditions actuelles. Car le rappeur est actuellement en détention, depuis plusieurs mois, lui qui a été arrêté en octobre puisqu'il aurait commandité le meurtre du cousin de Quando Rondo, un de ses rivaux dans le game et dans la rue (il fait partie de l'équipe qui a tué King Von). Bref, les histoires de bandes de Chicago, c'est toujours de la merde, ça bouge pas. Mais ce séjour en prison n'a visiblement pas empêché Durkio de faire de la musique, lui qui a annoncé la sortie de son nouvel album, "Deep Thoughts", pour le 28 Mars 2025 !

Le rappeur sera encore très certainement derrière les barreaux à la fin de la semaine prochaine, puisque son procès n'aura lieu qu'en octobre 2025. Pas de promo dans les médias, pas de tournée non plus, mais déjà deux feats connus et dévoilés lors d'un teaser posté par Lil Durk et ses équipes. Jhene Aiko et Future seront présents sur l'album, ce qui nous hype un peu plus.

Quant à la cover de l'album, postée sur Instagram par Durkio, on y voit l'artiste de dos, face à ce qui ressemble à une cellule de prison (ou d'asile psychiatrique ?), avec des inscriptions plein les murs et un tatouage de tête de mort dans le dos, le tout, avec un pantalon orange de prisonnier. A noter que le rappeur semble être assis sur ce qui ressemble à un tapis de prière, lui qui s'est apparemment converti à l'Islam il y a quelques mois. Peut-être qu'il en sera question dans l'album ? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir !