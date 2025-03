Will Smith annonce un nouvel album, et un concert à Paris !

Le "Fresh Prince" de Bel-Air s'apprête à faire son grand retour.

Certainement plein de gens l'ont oublié, mais avant, bien avant de mettre les gens mal à l'aise avec sa gifle à Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars 2022, Will Smith était aussi un rappeur. Et même un rappeur plutôt bon, voire très bon, comme on a pu le voir lors de ses 5 albums en collaborations avec DJ Jazzy Jeff ("Summertime", dinguerie), dans les années 80/90, ou plus tard en solo ("Men In Black", "Gettin' Jiggy With It" restent des classiques). Voilà qui va faire plaisir aux nostalgiques : en 2025 Will Smith revient avec un nouvel album, et annonce un concert à Paris !

Cela fait plusieurs mois que Will Smith s'était mis à poster des images ou des vidéos de lui en studio, l'occasion de voir que l'ancien n'a pas perdu grand chose niveau rythmique. On se doutait qu'il préparait quelque chose, mais cette fois, c'est officiel : son nouvel album "Based On A True Story", son premier depuis 2005, est prêt, et il va sortir le 28 mars prochain !

Un projet qui devrait donc ravir les fans du rappeur/acteur, et notamment ceux qui regrettent un peu la vibe musicale des années 90. Car Will Smith rappait énormément sur de la G-Funk, ou en tout cas, de la musique très West Coast, même s'il savait faire beaucoup d'autres choses. On espère cependant qu'il a un peu actualisé son répertoire, car sinon, les chiffres de ventes risquent de lui faire mal, dans un monde qui est devenu obsédé par les streams et les nombres. La tracklist est sortie également, et on sait qu'il y aura un feat entre Will et son fils Jaden Smith sur le projet, qu'on a hâte de découvrir.

On aurait adoré le retrouver avec d'autres légendes du rap des 90's, même si le boug Will n'a jamais été toujours validé par les gars de la G-Funk de l'époque. Mais maintenant qu'ils ont tous plus de 50 ans, on aurait apprécié qu'ils laissent toutes ces histoires de street cred et de rivalité derrière eux. Pas grave ! En attendant, on a une autre très bonne nouvelle pour les fans parisiens de Will Smith : le rappeur sera en concert au Zénith de Paris La Villette le 2 septembre 2025, dans le cadre de sa tournée.

La prévente commence dès le 20 mars à 10h, alors si ça vous intéresse, tenez vous prêts, car on imagine qu'il y aura un paquet de gens nostalgiques très intéressés !