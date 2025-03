Playboi Carti sort deux nouveaux morceaux dans son album "MUSIC - V2"

Au total, il y a 30 morceaux sur

Il ne s'arrête plus ! Alors que le rappeur avait exaspéré tout le monde avec ses sorties avortées de son album "I am Music", où beaucoup de fans se sentaient bernés, l'album tant attendu est enfin sorti ce vendredi 14 mars avec près de 28 morceaux, et il a fait un carton monumental !

Avec des feats incroyables comme The Weeknd, Travis Scott ou encore Kendrick Lamar, Playboi Carti a prouvé une fois de plus qu'il était une des figures majeures du rap actuel. Dès son premier jour d'exploitation, l’album a cumulé 139 millions de streams, ce qui en fait le meilleur démarrage de 2025 et, plus impressionnant encore, le 7ème meilleur démarrage de l'histoire du streaming. Une performance tout simplement énorme, qui confirme l'attente énorme autour du rappeur d'Atlanta.

Mais Playboi Carti ne s'arrête pas là ! Pour surfer sur le succès, il vient de sortir deux nouveaux morceaux dans une sorte de réédition intitulée "MUSIC - V2". Cependant, mauvaise nouvelle pour les fans : ces titres, "2024" et "BACKR00MS" (en featuring avec Travis Scott), ne sont pas encore disponibles sur les plateformes de streaming. Pour les écouter, il faudra débourser 7,99 dollars… Une décision qui pourrait bien encore faire grincer des dents certains fans, déjà frustrés par l’attente autour de l’album.

Espérons que ces titres rejoignent bientôt les plateformes, car Playboi Carti pourrait, une fois de plus, s’attirer les critiques de son public !