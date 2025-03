Nouvelle Ecole : SCH et SDM font appel au public pour cette nouvelle saison !

Les choses sérieuses recommencent pour SCH et SDM ! Comme on vous l'avait annoncé, l'émission culte de Netflix, "Nouvelle École", est de retour pour une 4e saison pas comme les autres. Cette fois, seulement deux coachs seront présents. SCH et SDM, sans Aya Nakamura, qui avait déjà annoncé son départ après la saison 3.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté : le concept a changé ! Cette année, deux teams vont s'affronter : la Team SCH et la Team SDM. Une nouvelle dynamique qui promet de relancer la compétition et de donner un vent de fraîcheur au programme.

Et ce lundi 17 mars, les deux rappeurs se sont exprimés pour faire un appel au public, qui jouera un rôle clé dans cette saison en devenant un véritable "coach".

Dans une vidéo, SCH et SDM expliquent qu’ils sont en pleine épreuve des Cyphers. Deux morceaux sont désormais disponibles sur Spotify : celui de la Team SCH et celui de la Team SDM.

Le but ? Voter pour votre morceau préféré sur la plateforme de streaming et ainsi soutenir votre équipe favorite.

SCH lance l’appel :

"Yo l’équipe, on est sur le tournage de Nouvelle École saison 4 et cette année, on a besoin de vous, le public. Nos équipes s’affrontent en duel pour l’épreuve des Cyphers."

Puis SDM enchaîne :

"Je coache une équipe, SCH coache l’autre. On a besoin de vous, public, pour désigner votre équipe préférée."