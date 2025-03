Playboi Carti fait tomber les records de streams avec "MUSIC"

"MUSIC", "I AM MUSIC", on en sait plus comment il s'appelle, mais l'album de Playboi Carti a fait un carton ce weekend.

Après plusieurs jours, semaines, mois, et même années de teasing de la part de Playboi Carti, on s'attendait à voir son album "MUSIC", ou "I AM MUSIC", sortir dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc quand il a eu du retard, forcément, on a cru à un foutage de gueule. Mais le disque a bien fini par sortir, et il a fait même mieux que juste "sortir" : il a tout rasé sur son passage, et a probablement enterré la concurrence pour un bout de temps. Niveau streaming, le projet a fait tomber plusieurs records.

Le nouvel album de Playboi Carti, qui contient d'ailleurs plusieurs feats avec l'autre homme fort du rap US en ce moment, Kendrick Lamar (ce qui fout Kanye West dans un état de seum incroyable), n'a même pas eu besoin d'attendre le weekend pour choquer les charts. Dès son premier jour d'exploitation, il a fait 139 millions de streams, ce qui en fait le meilleur démarrage de 2025, évidemment, mais surtout, le 7ème meilleur démarrage de l'histoire du streaming.

Playboi Carti's 'MUSIC' earned over 139 million first day streams on the global Spotify chart.



Biggest debut of 2025 and seventh all-time. pic.twitter.com/XcufBCX9Hq — chart data (@chartdata) March 15, 2025

Il a également rajouté le morceau "Different day" sur son album, ce qui devrait encore bien faire grimper les stats du produit. Pourtant, lorsqu'on regarde les comms sur Twitter, les gens n'ont pas l'air d'avoir apprécié le projet plus que ça, mais en tout cas, ils ont tous sauté dessus lors de sa sortie, et c'est quand même assez révélateur de l'aura de l'artiste. A voir comme l'album se comporte dans le temps !