Kanye West tacle Kendrick Lamar après la sortie de l’album de Playboi Carti

Kanye West critique Kendrick Lamar sur l'album de Playboi Carti. Le vendredi 14 mars 2025, l'album tant attendu "MUSIC" de Playboi Carti a enfin vu le jour, après plusieurs retards.

Quelques heures après la sortie de l'album, Kanye West s'est exprimé sur X pour partager son avis sur la présence de Kendrick Lamar dans ce projet. Ye a déclaré : "JE N'AIME PAS LA MUSIQUE DE KENDRICK LAMAR. IL RAPPE TRÈS BIEN MAIS JE N'AVAIS PAS BESOIN DE L'ENTENDRE SUR L'ALBUM DE CARTI".

I DONT LIKE KENDRICK LAMARS MUSIC



HE RAPS VERY GOOD BUT I DIDNT NEED TO HEAR HIM ON CARTI ALBUM