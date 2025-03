Playboi Carti : l'album est ENFIN arrivé

Et pour le coup, il y a des choses à dire sur l'album : gros feats, références à Drake, on fait le point.

Comme tout les fans de rap US, on attendait avec impatience la sortie de l'album de Playboi Carti, qui s'était imposé comme un des rappeurs à l'avant-garde du rap US ces dernières années. Et comme tout le monde, on a été très déçus en ne trouvant rien sur les plateformes ce matin. Mais après de nombreux retards et reports (trop pour les compter), on a finalement enfin droit d'écouter le tant attendu "I AM MUSIC", ou plutôt simplement "MUSIC", comme il l'a nommé sur les plateformes. Avec pas mal de choses à dire sur le projet.

Un projet qui s'annonce comme un carton au niveau des ventes, on peut déjà le voir rien qu'au trafic généré sur les pages Rap Genius, où les gens vont chercher les textes. Les gens se sont jetés sur le projet, et le plan marketing dont on parlait dans notre article de ce matin semble porter ses fruits. Niveau contenu, il y a des choses à dire, avec pas moins de 30 pistes, et notamment pas mal de featurings.

Kendrick Lamar est par exemple présent à 3 reprises, c'était probablement lui dont l'identité était gardée secrète dans l'annonce officielle des feats faite par Playboi Carti dans la soirée. On retrouve d'ailleurs un feat avec Kendrick, Playboi Carti et SZA, grosse surprise, qui devrait faire parler dans les prochains jours. D'ailleurs, sur le titre "Good Credit", K.Dot fait référence à Drake et à son affaire de plainte autour de "Not Like Us".

En ce qui concerne la musique, il y en a un peu pour tous les styles, avec des titres sur lesquels on retrouve de l'inspiration "soul", d'autres plus electro, d'autres encore où on est clairement plus dans la trap, ou enfin dans la new wave, la plugg et même un peu de jersey. Bref, Playboi Carti sait tout faire, comme on le savait déjà, à voir comment l'album va se comporter dans le temps ! On espère aussi qu'il y aura quelques clips, car pour l'instant, on n'a pas trop eu droit à une vidéo, même si ça ne devrait pas tarder.