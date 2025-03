JUL est en feu ! Il fait une grosse annonce à ses fans

Il ne s'arrête jamais !

Il est déjà de retour. Le J ne s’arrête jamais quand on parle de musique. Alors qu’il a sorti son album "Inarrêtable" en fin d’année 2024, qui est déjà un gros succès, le rappeur marseillais est déjà au charbon !

L’homme est déjà au top, en étant premier du top 10 des rappeurs français les plus streamés. Il nous avait déjà fait saliver avec un extrait inédit sur son compte TikTok, laissant présager un nouveau projet. Et cela a été confirmé par JUL lui-même sur son compte Instagram, via une publication où il annonce : "Album terminé... ça va pt".

Une grosse annonce que ses plus gros fans attendaient avec impatience ! Cela montre que JUL met tout son temps sur la musique. Ce nouvel opus marque un cap incroyable : son 33ᵉ album solo ! C’est juste dingue ! Jamais un rappeur français n’a sorti autant de projets depuis le début de sa carrière.

Un Ovni, comme il aime le dire, et pour ça, on ne peut que l’applaudir !