Playboi Carti : c'est officiel, son album sort enfin demain, plusieurs infos dévoilées

Après des années d'attente, "I Am Music", l'album de Playboi Carti va bien débarquer demain.

Plus gros escroc de toute l'histoire du rap US, ou grand génie ? On aura bientôt la réponse. Car après plusieurs années d'attente, de mensonges de la part du staff de Playboi Carti, de déceptions de la part des fans, de précommandes qui paraissaient être des arnaques, ça y est : l'album du rappeur va enfin sortir ce vendredi. Plusieurs sources l'ont confirmé, et il y a même quelques informations qui ont commencé à fuiter comme certains featurings notamment.

C'est donc officiel : "I Am Music", un album teasé depuis plusieurs mois et même des années, puisqu'il avait été annoncé plusieurs fois lors de ces dernières années, devrait bientôt arriver dans les bacs. Des proches du rappeur avaient même annoncé qu'il était prêt depuis plus d'un an. Des précommandes avaient même été lancées, mais en l'absence de date de sortie, les fans commençaient à perdre patience. Cette fois ça y est, tout le plan promo a été lancé, que ce soit sur Spotify, ou même avec de grands affichages publics dans certaines villes américaines.

Le streamer Kai Cenat a également annoncé que Playboi Carti lui a confirmé la date de sortie. En ce qui concerne le contenu du disque, on imagine qu'il y aura plusieurs morceaux présents qui seront sortis pendant ces 5 dernières années sans album de la part du rappeur. DJ Akademiks, grand commentateur du rap US, a affirmé que le projet contiendrait également des featurings avec Travis Scott, The Weeknd, Lil Uzi Vert, Young Thug, et Future. Un sacré casting qui pourrait suffire à lui seul à créer l'événement.

On espère pour Carti que le projet est bon, car vu comment ses fans sont en colère, un échec pourrait bien signer la fin de sa hype !