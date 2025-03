La musique dépasse le milliard d'euros de chiffres d'affaire en France, pour la première fois depuis 2007

Evidemment, l'industrie musicale peut dire un grand merci au rap français.

On a l'habitude de parler des chiffres de chaque rappeur de manière individuelle, pour faire des "classements" entre leurs performances et les comparer. Mais qu'en est-il du marché musical dans son ensemble? L'industrie musicale est-elle en bonne santé, ou est-ce que les gros succès de certains rappeurs "masquent" une industrie qui bat de l'aile ? Rassurez-vous : l'industrie va très bien, elle a même enregistré un chiffre d'affaire record en France. Pour la première fois depuis 2007, elle dépasse le milliard d'euros de CA, et peut dire merci au rap FR pour ça !

C'est le célèbre média Billboard qui a publié ces informations, eux qui sont spécialisés dans les chiffres de ventes, et globalement tous les chiffres qui gravitent autour de la musique. En 2024, la musique aura donc généré 1,031 milliard d'euros, un chiffre que l'industrie n'avait pass connu depuis 2007. Dans le détail, le streaming aura rapporté 664 millions d'euros, soit 9,5 % de plus que l'année dernière, dont 522 millions générés par les abonnements (là aussi, une grande première).

On reste assez loin de la période dorée du début des années 2000 avec ses 2 milliards de chiffres d'affaire, mais ça va dans le bon sens. Et parmi les 20 albums les plus vendus en France, 18 sont des disques d'artistes français. Parmi eux, on retrouve PLK et Werenoi aux deux premières places du classement des ventes.

L'industrie peut donc remercier le rap français pour sa bonne santé financière retrouvée !