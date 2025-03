Snoop Dogg allumé par Suge Knight, et accusé de "détruire Death Row"

Quand l'ancien boss de Death Row décide de mettre des bâtons dans les roues du nouveau.

Le torchon brûle entre Suge Knight et Snoop Dogg, depuis que le premier a été enfermé en prison, et que le second en a profité pour racheter le célèbre label Death Row Records, sur lequel était notamment signée 2Pac à la fin de sa carrière. Depuis sa cellule de prison, où il purge une peine de plusieurs années pour meurtre, Suge ne cesse d'essayer d'allumer Snoop et de le mettre dans des histoires sombres, en sous-entendant qu'il serait lié à la mort de Tupac par exemple. Cette semaine, Suge accuse carrément Snoop Dogg de détruire Death Row.

Alors qu'il l'avait accusé d'essayer de faire sortir le meurtrier de Tupac de prison, Snoop Dogg avait répondu que Suge avait "la rage parce que maintenant c'est moi qui possède Death Row". La réponde se Suge ne s'est aps faite attendre :

Snoop, tu dis que j'ai la rage parce que tu as racheté Death Row ? Et qu'est-ce que tu as acheté ? Montre moi les papiers. Montre moi ce que tu possèdes.

Il l'allume ensuite sur son expérience en tant que directeur de label, puisque Snoop Dogg avait aussi été nommé à un très haut poste dans la hiérarchie de Def Jam Recordings en 2021.

Tu dirigeais Def Jam. As tu fait une seule chose de bien pour Def Jam ? Absolument pas. Maintenant tu veux t'impliquer dans des trucs qui n'ont rien à voir avec toi. Tu veux essayer de créer quelque chose que Suge Knight a déjà créé. Mais au lieu d'aller vers la grandeur, tu déçois tout le monde en faisant tout flopper. On devrait essayer de trouver une manière de faire grandir le hip-hop, de le rentre meilleur. Mais tout le monde est en train de détruire le hip-hop, vous êtes en train de le rendre pire que tout. Tu as détruit Death Row. Tu as bafoué le nom du label.

Si c'est plutôt comique de voir Suge Knight parler de valeurs du hip-hop, quand on sait comment il pouvait agir de manière violente avec certains artistes (ou certaines personnes), il est vrai que pour le moment, le rachat de Death Row par Snoop ne profite... qu'à Snoop Dogg lui-même, et que la structure n'a absolument pas progressé. Mais pas sûr que Suge aurait fait mieux s'il était encore dehors...