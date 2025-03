Jolagreen23 : la terrible histoire de violence policière qui se cache derrière la cover de "GOTY"

Les flics ne l'ont pas raté, mais c'est l'heure de la riposte en musique désormais.

Le rap a souvent entretenu des rapports compliqués avec la police. Actes racistes, violences, meurtres et tabassages camouflés, tout ça couplé au fait que plusieurs rappeurs ont commis des petits délits (ou sont proches de gens qui l'ont fait), on comprend donc que les rappeurs et la police ne s'entendent pas bien. Un affrontement qui a nourri les morceaux les plus marquants de notre rap, en France comme aux States : "Nique la police", "Fuck le 17", "Fuck tha police",... Jolagreen23 vient de dévoiler la cover de son prochain projet, "GOTY", inspirée des violences policières subies par lui-même il y a quelques temps.

On préfère avertir le public, si vous êtes assez jeunes ou juste sensibles, ne cliquez pas sur la vidéo présente ci-dessous dans cet article. Sur la cover de "GOTY", on voit le visage de Jolagreen23 complètement tuméfié, notamment au niveau de l'œil. Des photos qui ont apparemment été prises après une agression subie par le rappeur de la part des "forces de l'ordre", qui a heureusement été filmée. On aurait aimé trouver un autre mot, mais les flics l'ont purement et simplement tabassé alors qu'il était au sol, comme on peut le voir furtivement pendant la vidéo.

Si les images sont un peu rapides pour tout voir, le son, lui, ne laisse aucun doute sur la question : Jolagreen23 a bien été victime d'un déchaînement de violence de la part des policiers, complètement inapproprié, une vraie bavure. On imagine donc, au vu de la cover, que le thème de la police devrait être abordé par le rappeur dans son projet à venir, qu'on attend avec impatience.