R.Kelly affirme qu'il a enregistré 25 albums pendant son séjour en prison

Le fait d'être enfermé n'a visiblement pas du tout fait perdre l'inspiration à R.Kelly.

Alors que Diddy fait la une des journaux depuis deux ans presque désormais, il a un peu "volé la vedette" à un autre prédateur sexuel du hip hop : R.Kelly, grand génie du RnB, énorme vendeur de disques, mais avec un sale penchant pour les filles trop jeunes, les violences et les humiliations. Condamné pour plusieurs décennies de prison, pour extorsion, enlèvement, corruption, pédopornographie, détournement de mineurs et bien d'autres choses encore, on croyait ne jamais le revoir dans l'industrie de la musique. Pourtant, il aurait déjà profité de son temps en détention pour enregistrer 25 albums.

Le chanteur était en effet invité dans le podcast Inmate Tea with A&P. Un podcast enregistré quasi-uniquement avec des gens emprisonnés (vraiment, les USA, c'est un pays bizarre) et dans lequel R.Kelly a donc fait une apparition remarquée, dans laquelle il a affirmé qu'il créait toujours de la musique, même en taule.

Chanter est une belle maladie qui est incurable. Je chante toujours, j'écris toujours. J'ai écrit quelque chose comme 25 albums depuis que je suis ici.

R.Kelly explique également qu'il continue de clamer son innocence et d'essayer de se battre pour sortir de prison : "je travaille à sortir d'ici. J'utilise la patience comme une arme". Ses avocats ont d'ailleurs récemment confié à TMZ que toutes leurs procédures d'appel n'étaient pas terminées et qu'ils allaient se continuer à "se battre pour sa liberté et pour la justice".

Toutefois, selon les autorités, R.Kelly restera enfermé jusqu'en 2045. D'ici là, pas sûr qu'on se souvienne encore de lui...