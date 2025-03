Vald fait la première écoute de son projet avant qu'il sorte, et dévoile la tracklist

Au total, 17 titres et aucun featuring sur "Pandémonium".

Bientôt le retour du Vald des débuts, torturé et ironique à souhait ? On dirait bien que c'est le chemin que ça prend. Pour ceux qui n'ont rien suivi de l'actualité rap depuis plusieurs semaines, le V va faire son grand retour avec un nouvel album appelé "Pandémonium", qui sera disponible à partir du 28 mars 2025. Un retour qui a fait beaucoup réagir dans le game, à commencer par Booba, qui l'a même menacé. Mais le rappeur du 93 n'a pas encore fini de faire son teasing : il vient d'ailleurs de sortir sa vidéo de "première écoute".

Une première écoute qui sort donc presque 3 semaines avant la sortie officielle de l'album, une grande première dans le rap français, mais Vald a l'habitude de bousculer un peu les codes pendant sa période de promo. On se souvient notamment de "XEU le doc", qui avait cartonné avec son côté "immersion" mais aussi son décalage. On retrouve d'ailleurs un Vald complètement décalé, même s'il semble moins se cacher derrière l'humour et répond quand même à plusieurs questions très sérieusement.

Notamment au sujet de l'optimisme, de ce qu'il a fait depuis 2 ans, de la dépression, sur sa vision de l'humanité. Bref, un Vald toujours aussi fou, toujours aussi perché mais à la fois extrêmement lucide sur certains sujets, et on a un peu l'impression de retrouver la fraîcheur du personnage qu'on découvrait à l'époque de "NQNT".

A côté de cette "avant première écoute", comme il l'appelle lui-même, on a également pu voir la tracklist de l'album sortir sur Internet. Au total, 17 titres, et aucun featuring annoncé, même pas un avec le frérot Suikon'Blaze AD. Vald a des choses à dire, et c'est très bien : on manquait justement un peu de textes dans le rap dernièrement.