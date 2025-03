L’Auto-Tune accepté grâce à Snoop Dogg ? T-Pain confirme

L’Auto-Tune, une technologie vocale controversée mais révolutionnaire… Si T-Pain est souvent considéré comme le pionnier ayant popularisé cet outil, il affirme que cela n’aurait jamais été possible sans une figure emblématique : Snoop Dogg.

À ses débuts, l’Auto-Tune était loin de faire l’unanimité. Lorsque T-Pain a commencé à en faire sa signature, il a dû faire face aux critiques. Beaucoup voyaient cette technologie comme une «"tricherie" ou même une menace pour la musique. Pourtant, T-Pain n’a pas reculé. Il a persisté et enchaîné les succès avec des titres comme « Buy U a Drank » et « Bartender ».

Mais selon T-Pain, c’est Snoop Dogg qui a véritablement changé la perception du public et des professionnels avec l’Auto-Tune : "Il a rendu cette technologie très cool". Le son "Sexual Eruption", sorti en 2007, illustre parfaitement cette transition. Dans ce titre, Snoop Dogg utilise l’Auto-Tune d’une manière innovante.

La relation entre les deux artistes est toujours resté très bonne. Snoop lui-même a reconnu avoir été inspiré par T-Pain. Lors d’une discussion avec ce dernier, il a avoué qu’il voulait "mettre un peu de T-Pain" sur sa voix en utilisant l’Auto-Tune.

Aujourd’hui, non seulement l’Auto-Tune est omniprésent dans la musique, mais il va bien au-delà du rap ou du R&B.

T-Pain says Snoop Dogg made auto-tune cool and admits he faced resistance before Snoop Dogg started using it.



