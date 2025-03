Gims explose sur Shazam avec son titre "Ninao"

Ninao", qui connaît un succès assez phénoménal.

Gims vient de frapper un grand coup avec son dernier single "Ninao", qui connaît un succès assez phénoménal à l'échelle internationale. Ce morceau, qui sample le classique folklorique géorgien "Gandagana", a propulsé l'artiste dans le top des titres les plus écoutés au monde, surpassant même des stars internationales de renom.

Sur YouTube, les vues de ses vidéos ont augmenté de 757 %, tandis que sur Spotify, ses streams ont connu une hausse impressionnante de 212 %.

Pour accompagner ce succès, Gims a dévoilé un clip qui rend hommage à la riche culture géorgienne. Tourné dans un château, on peut voir 16 danseuses vêtues de robes traditionnelles brodées de rouge et d'or.

Le succès de "Ninao" ne se limite pas à la Géorgie. Le titre a atteint la 8ᵉ place des morceaux les plus shazamés au monde, une performance assez folle, mais plus une surprise avec Gims... Cette réussite place le rappeur devant des artistes de renommée mondiale tels qu'Ariana Grande, Shakira, Rihanna et Chris Brown dans le classement des artistes les plus performants sur les plateformes de streaming.

Ce succès international vient couronner une année déjà exceptionnelle pour Gims. Récemment désigné Artiste masculin de l'année aux Victoires de la Musique 2025, le chanteur de 39 ans continue d'enchaîner les tubes. Son EP Le Nord se souvient s'est imposé comme la meilleure vente de 2025, avec plus de 76 000 exemplaires écoulés en seulement deux mois.

🚨🇫🇷🎤 FLASH - UN SUCCÈS INTERNATIONAL ! Le morceau "NINAO" de GIMS est le 8ᵉ morceau le plus SHAZAMÉ au monde. pic.twitter.com/wGD5w1GhTJ — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 6, 2025