Fridayy invite Joé Dwèt Filé sur son nouvel album !

Si on vous avait dit un jour que Joé Dwèt Filé allait poser sur le même album que Chris Brown et Meek Mill, est-ce que vous l'auriez cru ? Sans doute pas. Rien à voir avec le talent du chanteur franco-haïtien, lui dont la popularité continue de gonfler année après année, mais les artistes américains ne sont en général pas dans le même monde que le notre et ont tendance à mépriser tout ce qui ne vient pas de chez eux. Pourtant, ils se sont bien retrouvés sur le même album, celui de Fridayy, "Some Days I'm Good, Some Days I'm Not", qui vient de sortir la semaine dernière.

Un album qui est d'ailleurs le projet du week-end sur nos antennes Générations. Il faut dire que Fridayy a fait les choses bien pour ce nouvel album, sur lequel on retrouve donc Joé Dwèt Filé, Chris Brown, Wale, ou encore Kehlani. Et surtout Meek Mill, puisque comme lui, Fridayy est un gars de Philadelphie, la connexion est donc très symbolique, et le morceau très réussi (on vous en parlait ici).

Concernant le featuring avec Joé Dwèt Filé, "Bezwen Ou", on a droit à un titre assez rythmé, loin des sonorités qu'on retrouve habituellement dans les morceaux US, on sent que la vibe de Joé a vraiment fait kiffer Fridayy, qui est d'ailleurs lui aussi d'origine haïtienne. Encore plus surprenant, le chanteur chante en français et en créole haïtien, chose qui n'arrive quasiment jamais sur les projets américains.

Une connexion improbable, mais plutôt efficace, et qui, on l'espère, annonce une ouverture plus grande de la part des artistes américains !