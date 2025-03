1PLIKE140, Gazo et Gucci Mane répondent présents pour les Ardentes 2025 !

L'événement se déroulera du 3 au 6 juillet 2025 !

Oh la grosse news qui vient de tomber ! Comme on le sait, s'il y a bien un festival à ne pas louper chaque année, c'est bien les Ardentes en Belgique. Chaque édition, la line-up est banger sur banger. Et là encore, la programmation ne déçoit pas : Damso, SCH, GIMS, SDM, Tiakola, Ninho & Niska ou encore Young Thug ! Et encore, je n'ai pas tout dit !

Depuis le 5 mars, l'événement annonce un artiste par jour ! Le 5 mars, sur leur compte Instagram, les Ardentes ont annoncé l'un des rappeurs français qui a connu une belle ascension dans l'univers : 1PLIKE140. En début d'année 2025, il a même sorti son premier album "P1" qui a connu de beaux chiffres en première semaine !

Et ce n'est pas tout ! Le lendemain, c'est un des cadors du rap français qui a été annoncé ! Gazo, qui est revenu aux sources avec le son "Hermès", va enflammer l'événement après le succès de son dernier album "Apocalypse".

Enfin, ce vendredi 7 mars, les Ardentes viennent tout juste d'annoncer un nouvel artiste qui va mettre le feu au festival. Et cette fois, c'est un rappeur US qui a été choisi. Après l'annonce de Young Thug, c'est Gucci Mane qui sera aussi de la partie ! Une énorme annonce, car c'est sa première fois aux Ardentes !

Cette édition 2025 des Ardentes s'annonce déjà incroyable ! Qui sera le prochain nom sur la liste ?