T-Pain explique pourquoi il voyage en classe éco et non en jet privé

Le rappeur ne veut plus refaire les mêmes erreurs du passé !

La notion de l'argent avec T-Pain, c'est très important. Lui qui a été une véritable star du hip-hop dans les années 2000 a connu de sérieux problèmes financiers et également des problèmes d'alcool.

Dans une interview réalisée en 2017, il était revenu sur sa période compliquée où il était totalement ruiné :

“J’ai dû me retrouver sur la paille pour rebondir. Je devais emprunter de l’argent pour aller chez Burger King. Je suis tombé aussi bas. J’avais toujours des artistes et tout ça, mais j’empruntais de l’argent pour payer les shooting photo par exemple.”

Mais aujourd’hui, tout va beaucoup mieux pour l’artiste ! Il est totalement sorti la tête de l’eau et mène désormais une vie plus raisonnable. Cependant, il ne veut plus vivre comme une star comme à l’époque de ses excès.

La preuve ? À 40 ans, T-Pain vient de publier une vidéo sur Instagram où il se filme dans un avion… en classe éco ! Il tient à justifier ce choix en expliquant que le prix des jets privés est exorbitant. Pour un aller entre Atlanta et la Californie, il faudrait débourser 126 000 dollars !

"Vous me demandez pourquoi je ne prends pas de jet privé [montre le prix], vous voulez que je sois de nouveau ruiné ?"

Une prise de conscience qui prouve que T-Pain a bien retenu les leçons de son passé. Fini la folie des grandeurs, place à une gestion plus sage de son argent !