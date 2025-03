Leto déjà de retour ! Il annonce un nouveau projet

Mozart Capitaine Jackson ne s'arrête plus !

"Life" un projet qui a divisé ses fans !

Sur les derniers mois, Leto est vraiment en feu ! Après avoir sorti son EP "Capitaine fait de l'art" au mois de juillet 2024 avec de nombreux bangers comme "J'crois qu'ils ont pas compris", Mozart Capitaine Jackson était de retour en début d'année 2025 avec un nouvel album "Life". Un album plus mélodieux qui a divisé les fans, certains voulaient un Leto plus kickeur tandis que ce changement de DA a séduit à une bonne partie de ses abonnés.

Un EP synonyme de retour aux sources ?

Mais le rappeur de 27 ans va certainement revenir aux sources avec une annonce qui a enflammé les réseaux sociaux. En effet, sur son compte X, l'artiste du 17e arrondissement a annoncé sortir un EP intitulé Winterfell Mafia ! Une nouvelle qui montre encore une fois que Leto met les bouchées doubles pour faire plaisir à ses fans. Alors, à quoi peut-on s'attendre de ce projet ? On pourrait croire à un retour aux sources avec des prods plus sombres et des flows plus cinglants du rappeur. Quand on se rappelle de Winterfell Mafia Freestyle, on est déjà hype pour la suite de ce que Leto peut nous offrir. D'autant plus qu'on l'a vu en studio avec la chanteuse Stefflon Don. Aucun doute que ce morceau sera l'un des tubes de l'été !

LETO x STEFFLON DON ! 🇫🇷🇬🇧



Les deux artistes ont récemment enregistré un morceau ensemble pic.twitter.com/W1PSwMVfoL — Cadence (@cadence2k) March 4, 2025