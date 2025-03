Jazzy Bazz annonce son retour avec un numéro mystère !

Cela fait trois ans que le rappeur n'a pas fait d'album !

Jazzy Bazz est de retour !

2025 marque l’année des retours dans le rap français ! Après Vald, qui sortira son album Pandémonium le 28 mars prochain, ou encore Damso avec BĒYĀH au mois de mai, c’est Jazzy Bazz, membre légendaire de L’Entourage, qui vient de faire son retour sur la scène musicale. Après deux albums solo, Nuit et Memoria, tous deux certifiés disque d’or par la SNEP, le rappeur a récemment publié sur son compte Instagram une série de photos énigmatiques accompagnées d’un numéro de téléphone. Mais ce n’est pas tout : ces affiches sont également visibles dans les rues de Paris.

En description de la publication, le rappeur écrit :

"Ça fait 3 ans que j’ai pas sorti d’album. Rdv sur WhatsApp."

Peu de doutes : Jazzy Bazz annonce un nouvel album pour cette année. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu’on appelle ou envoie un message à ce numéro ? Pour l’instant, pas vraiment de réponse. Les internautes ont tous été déçus de ne pas avoir plus d’infos. Certains fans pensent que l’artiste de 35 ans récupère les numéros de ses abonnés afin de faire la promotion de son projet via WhatsApp. Affaire à suivre… Mais rassurez-vous, on ne serait pas surpris d’en savoir plus d’ici quelques semaines, voire quelques jours !