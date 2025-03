Jul de retour avec un extrait inédit qui fait saliver les fans !

Il est vraiment inarrêtable !

Quand il y en a plus, il y en a encore ! Après avoir marqué la fin d’année 2024 avec son album "Inarrêtable", qui a connu un gros succès, Jul ne compte pas ralentir en 2025. Le rappeur marseillais prévoit de tout casser cette année, et il semble déjà bien parti pour le faire !

Jul, un artiste aux records impressionnants

L’ovni du rap français continue d’écrire l’histoire. Il vient de franchir un cap monumental en dépassant les 10 milliards de streams sur Spotify ! Une performance inégalée pour un rappeur français, faisant de lui le seul artiste de l’Hexagone à atteindre ce chiffre astronomique. Mais ce n’est pas tout : Jul est également le seul artiste français à cumuler 200 singles d’Or, un exploit qui prouve une fois de plus son impact et sa productivité hors norme.

Un nouvel extrait qui met tout le monde d’accord

Et pour ne pas faire patienter ses fans trop longtemps, Jul a fait une annonce qui a enflammé la toile. Sur son compte TikTok, il a dévoilé un extrait inédit d’un nouveau morceau qui sent déjà le tube de l’été. Avec une instru ensoleillée et un flow entraînant, le son donne une véritable impression de chaleur dès la première écoute.

L’engouement est immédiat : dans les commentaires, ses abonnés sont unanimes et réclament la sortie du morceau au plus vite. Au vu des réactions ultra-positives, il ne fait aucun doute que ce titre s’ajoutera rapidement à la longue liste des singles d’Or du J !

Jul, encore et toujours au sommet

Avec cette nouvelle pépite en approche, Jul prouve une fois de plus qu’il est "Inarrêtable". En attendant la sortie officielle, une chose est sûre : son public est plus que prêt à streamer ce futur hit en boucle !