Vald : covers différentes, date de sortie, tout ce qu'on sait sur "Pandémonium"

Apparemment, Vald a soigné les choses pour son retour avec "Pandémonium".

Ça commence à sentir très très bon pour les fans de Vald, dont le retour semble plus imminent que jamais. Le rappeur du 93 a décidé de passer à la vitesse supérieure depuis une quinzaine de jour, avec un teasing bien présent sur les réseaux sociaux, mais aussi la sortie du clip de "Gauche Droite", le premier single officiel de son prochain album, "Pandémonium", dont on connait déjà la date de sortie : le 28 mars 2025. Mais c'est aussi au niveau des covers qu'on en sait un peu plus.

Car on croyait que l'image qui représentait le V devant des vitraux (un clin d'œil à "Agartha" ?), avec une strip-teaseuse qui tenait un calibre, allait être la cover officielle de l'album. Finalement, Vald entretient le flou autour de ce qui sera effectivement la cover principale, et il se pourrait même que l'album sorte en plusieurs éditions, avec des covers différentes, comme certains artistes l'ont déjà fait par le passé. D'ailleurs, le rappeur vient de reposter sur les réseaux un ensemble de plusieurs images qui sème le trouble.

On le voit notamment en compagnie de créatures un peu étranges et malsaines, habillées en blanc, sur certaines des images. Dans d'autres, on le voit en train de faire rentrer (ou sortir ?) un corps dans un frigo, et enfin, dans une dernière, on le voit simplement en train de charger son gun, avec une perspective qui le place entre les jambes d'une strip-teaseuse.

Des posts qui semblent faire l'unanimité parmi ses fans, qui annoncent tous une "masterclass", et un retour de Vald en mode "troll et délires chelous". En tout cas, l'artiste sait toujours aussi bien s'y prendre pour faire parler de lui, on espère que l'album sera à la hauteur du buzz !