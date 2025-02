Billboard dévoile le classement des plus gros contrats de l'histoire de la musique !

Et c'est un rappeur qui détient la première place !

Billboard est toujours présent pour aguerrir nos débats avec leurs classements. Le média a déjà publié un classement des 100 meilleurs artistes du 21e siècle et des 100 meilleurs albums, ce qui a largement divisé l'avis des internautes. Cette fois-ci, c'est un classement certifié que Billboard nous offre : les plus gros contrats de l'histoire de la musique. Et tenez-vous bien, un rappeur s'impose à la première place !

Le classement des plus gros contrats de l'histoire de la musique

9e place (ex aequo)

Céline Dion - 100 millions de $ Résidence au Colosseum du Caesars Palace

Prince - 100 millions de $ Warner Bros (1992) Source : L.A. Times

Whitney Houston - 100 millions de $ Arista Records (2001)



8e place

Madonna - 120 millions de $ Live Nation (2007) Source : Wall Street Journal



7e place

Robbie Williams - 125 millions de $ EMI Records (2002)



6e place

Adele - 130 millions de $ Columbia Records (2016) Source : The Guardian



4e place (ex aequo)

2e place (ex aequo)

U2 - 200 millions de $ Island Records (1993)

Jay-Z - 200 millions de $ Live Nation (2017) Source : Variety



1ère place : Drake explose les compteurs !

Drake - 400 millions de $ Universal Music Group (2022)



Ce classement inclut :

Contrats d’enregistrement traditionnels avec les maisons de disques

Accords de tournée avec des producteurs de spectacle comme Live Nation

Contrats hybrides couvrant plusieurs aspects de la carrière d’un artiste

Résidences de concerts

Joint-ventures, mais pas les rachats de catalogues.

De plus, Billboard nous affirme que plusieurs autres contrats majeurs (comme Taylor Swift, The Weeknd ou encore Kendrick Lamar) auraient pu figurer dans ce classement si leurs montants avaient été divulgués. Ce top 10, déjà impressionnant, nous montre une fois de plus l'impact du rap dans l'industrie musicale avec Drake en tête du classement !