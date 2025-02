Ninho et Leto de retour en studio ! Un banger à venir ?

Le duo tant attendu fait son come-back !

On est peut-être sur le meilleur duo de ces dernières années. À chaque collaboration, Ninho et Leto ont frappé fort sans jamais décevoir. Que ce soit avec "Tes Parents", un morceau au refrain entêtant, ou encore avec le banger en deux parties "Macaroni", les deux rappeurs ont toujours su marquer les esprits. Leur complémentarité, entre la technique aiguisée de N.I et le flow nonchalant mais percutant de Mozart Capitaine Jackson, a toujours fait mouche.

En ce début d’année 2025, les carrières des deux artistes sont au sommet. Ninho prépare l’un des plus gros événements du rap français avec son concert tant attendu au Stade de France, tandis que Leto a récemment sorti un très bon album, salué par les fans et la critique. Et pourtant, une nouvelle vient réveiller la nostalgie de tous ceux qui ont saigné leurs collaborations : les deux rappeurs auraient été aperçus ensemble en studio !

🚨 NINHO & LETO de retour ensemble !



Un extrait d’un feat NINHO x LETO x TVSLYM vient d’être envoyé 😨

pic.twitter.com/uRmAivPRuT — Midi/Minuit (@midiminuit__) February 27, 2025

L’information a immédiatement affolé les réseaux sociaux, où les spéculations vont bon train. Un extrait a même fuité, dévoilant une prod trap lourde et une alchimie toujours intacte entre les deux artistes. On retrouve cette fluidité unique, ce ping-pong de rimes qui a fait leur succès. Certains parlent déjà d’un retour à l’âge d’or de leurs collaborations, une époque où chaque feat était un événement.

Alors, que peut-on attendre de cette réunion en studio ? Un nouveau single explosif pour marquer 2025 ? Un projet commun qui viendrait asseoir leur statut de duo incontournable ? Ce serait exceptionnel, mais il faut garder les pieds sur terre. En effet, Ninho a déjà exploré cette voie récemment avec Niska, en sortant un album collaboratif "GOAT".

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Ninho et Leto ne se retrouvent jamais en studio pour rien. Si une nouvelle bombe est en préparation, on peut déjà parier qu’elle fera vibrer toute la scène rap française. Affaire à suivre !