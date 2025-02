Kanye West et The Game annoncent un morceau sur la mère de Beyoncé

On sait, ça paraît fou, mais ça n'est pas une blague. Ça devrait même avoir un rapport avec "The Documentary 3".

Kanye West a habitué tout le monde à des phases de maîtrise parfaite de son art, entrecoupées de phases pendant lesquelles il paraît complètement taré, antisémite, raciste et globalement assez teubé sur tout un tas de sujets. Il s'est même revendiqué nazi récemment, en vendant des t-shirts avec des croix gammées, avant de finalement revenir sur ses propos. Mais cette semaine, c'est enfin pour une raison musicale qu'il fait parler de lui, clairement le domaine dans lequel il est le plus fort. Sauf qu'il n'est pas tout seul : The Game est impliqué, tout comme... la mère de Beyoncé !

On sait, ça n'a aucun sens, mais est-ce que ce qu'a fait Kanye West jusqu'ici a déjà eu un sens ? Pas sûr. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce projet s'annonce intéressant, même si ça commençait comme une blague. Dans un post qui a depuis disparu d'Instagram, Yeezy a publié un screenshot d'une conversation entre The Game et Tina Knwoles, la mère de Beyoncé, dans laquelle le rappeur lui envoie un emoji banane.

Pas sûr que ce soit une manière de s'adresser à une dame de 71 ans, mère de famille. Mais bon, on va pas se mentir, c'est plutôt rigolo jusque là. Sauf que ça devient encore plus intéressant, après que Kanye West ait posté une vidéo sur Instagram, dans laquelle on voit un gars courir dans l'obscurité, avant de tomber sur des gars en cagoule et gilet fluo. En fond sonore, on entend un tout nouveau morceau, sur lequel on reconnait la signature de The Game et Kanye West, en train de kicker fort sur une instru très electro.

Ye shares a photo of The Game sliding into Tina Knowles' DMs. pic.twitter.com/i0QvMapbdr — No Jumper (@nojumper) February 25, 2025

A la fin, on voit un mec (blanc apparemment), lui aussi cagoulé, qui semble un peu choqué par tout ce qu'il vient de voir. Selon les médias rap US, il s'agit en fait d'une nouvelle manière trouvée par Kanye West pour faire la promotion d'un titre de lui et The Game, qui s'appellerait "Tina". Un titre qui devrait apparemment être présent sur l'album de The Game "The Documentary part. 3", qui sortira en 2025.

Bref, une sorte de teaser bien bordélique, mais on le sait : Kanye West reste un génie du marketing. Et pour le coup, le morceau a l'air plutôt bon. On a hâte de découvrir ce titre en intégralité !