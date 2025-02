Shay annonce un album, et un concert à l'Accor Arena de Bercy

Les fans de la Jolie Garce vont être aux anges : cette année, c'est encore son année.

Qu'on le veuille ou non, Shay est pour l'instant la seule artiste féminine qui a réussi à s'instaurer de manière durable dans le paysage du rap fr depuis des années. Grâce à sa musique, ou encore à ses clips, mais aussi grâce à son rôle dans le jury de "Nouvelle Ecole" une émission qui a rencontré un sacré succès chez nous. Souvent critiquée, mais rarement égalée on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de jeunes artistes féminines semblent reprendre ses codes pour se faire connaître. Mais la Reine est de retour pour prendre son trône en 2025 avec de gros projets, notamment un Bercy, et un album !

Shay était cette semaine (25 février) la star du Grand Rex à Paris, où elle diffusait le film de ses concerts au Zénith de Paris notamment, ainsi qu'au Forest National. Des shows dont les vidéos ont fait le tour d'internet, on imagine que les fans présents au cinéma ont dû bien kiffer de voir tout ça sur grand écran. La projection avait lieu en présence de la rappeuse, qui en a profité pour faire une grande annonce qui a rendu fou son public : elle va donner un concert à l'Accor Arena de Bercy. Pas encore de date officielle, mais on imagine que ça ne devrait pas tarder.

Deuxième grosse nouvelle pour les fans de Shay, sauf que cette fois, ça n'a pas été annoncé lors de cette soirée au Grand Rex. Mais plutôt lors d'une interview pour le média GQ, qui s'intéresse aux stars et à la mode (domaine dans lequel Shay est là encore en avance par rapport à la concurrence), et dont la rappeuse fait la cover. Un album qui va sortir dans l'année selon le média, même si là encore, pas de date officielle. En tout cas, les fans de Shay vont être gâtés en 2025 !