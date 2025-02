Vald : la date de sortie de son album annoncée pour bientôt, un single également en approche

Les choses se précisent autour du nouvel album de Vald.

Ça commence à sentir bon pour les fans de Vald, qui attendent son retour avec impatience, depuis la sortie de "VV5" en 2022. Car le rappeur avait habitué son public à être très présent et sortir souvent des projets, mais ça fait maintenant 3 ans qu'on n'entendait plus trop parlé de lui. Cette semaine, on a cependant appris que son nouvel album, qui était annoncé pour cette année, est déjà terminé. Aujourd'hui, c'est le label du V qui nous donne des nouvelles concernant la date de sortie du projet, qui est toute proche !

C'est en effet via le compte Twitter du label de Vald, Echelon Records, qu'il dirige depuis sa création, qu'on a eu l'information. Une information qui manque toutefois un peu de précision, puisque dans le tweet, on apprend seulement que l'album sortira en mars 2025, sans date exacte. Cependant, comme les sorties ont toujours lieu le vendredi, ça laisse quatre possibilités : le 7, le 14, le 21 ou le 28 mars.

Et comme Vald et son label ont également confirmé qu'un clip allait sortir ce vendredi 28 février, les théories ont commencé à se multiplier du côté des fans, qui affirment qu'en général, les albums sortent "trois semaines après la sortie du premier single". On ne dit pas qu'ils ont tort, mais on ne sait pas d'où ils sortent cette affirmation, même si pour le coup, ils ont une chance sur 4 d'avoir raison, ce qui est raisonnable.

En tout cas, on n'avait pas vu autant d'engouement autour de l'annonce d'un album de rappeur depuis un bon bout de temps. On espère pour le V que le projet sera à la hauteur, sinon, la déception risque d'être très forte chez son public !