Vald : son nouvel album terminé, il partage la cover et des extraits

Ça commence à sentir bon du côté de Vald, la sortie de son nouvel album est imminente.

Son producteur l'avait annoncé en exclusivité lors d'une interview avec Mehdi Maïzi : Vald entend bien faire son grand retour en 2025, après 3 ans sans sortir d'album. Le dernier en date, "V", est sorti en 2022, rapidement suivi par une énorme réédition quelques mois plus tard, mais depuis, c'était silence radio du côté du chef du label "Echelon Records". Une absence qui devrait donc prendre fin prochainement, dans les prochaines semaines, puisque le V va sortir un nouvel album. Un projet dont on connait dorénavant la cover, ainsi qu'un extrait, tout ça dévoilé par le rappeur lui-même.

Vald avait déclaré, lors d'un très court passage au micro d'un autre média, que son album contiendrait en majorité des morceaux de rap, et "seulement 2/3 douilles" pour tourner en radio, contrairement à ce qui se fait dans le reste du rap game. Avec ce premier extrait dévoilé sur son Twitter, on penche clairement plus du côté du rap, avec du kickage pendant une bonne minute, pas d'autotune, et ces textes introspectifs et un peu désabusés qui ont fait sa renommée lors de ses débuts.

Et ca c’est un ptit extrait comme ça pic.twitter.com/aAsnDRkNtD — VALD (@vald_ld) February 23, 2025

Pour ce qui est de la cover, on est de retour sur quelque chose d'assez provocateur, ce qui est clairement le point fort de Vald depuis le début de sa carrière : utiliser des symboles et des images bien provoc', pour faire le buzz mais surtout pour faire réfléchir. Cette fois, on retrouve le V devant un vitrail qui représente une colombe, accompagné de ce qui ressemble à une danseuse ou strip-teaseuse tenant une arme de guerre.

Et ca cest la cover pic.twitter.com/3Zwg1Ccg9x — VALD (@vald_ld) February 23, 2025

On a hâte de voir ce que le rappeur nous réserve, lui qui doit avoir pas mal de comptes à régler et de choses à dire dans ce nouveau projet, qui est terminé, comme Vald l'a confirmé lui-même dans un de ses tweets.