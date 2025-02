A$AP Rocky acquitté : son projet d'achat du Tranmere Rovers relancé !

Cette semaine, le monde du rap US a connu l'acquittement d'A$AP Rocky. Le rappeur a été déclaré non coupable des accusations d'agression avec une arme à feu lors d'un incident survenu en 2021 à Hollywood.

Cette décision marque un tournant pour A$AP Rocky, qui peut désormais se concentrer sur ses projets futurs. Le procès de Rocky s'est déroulé sur plusieurs semaines. L'affaire impliquait une altercation entre Rocky et son ancien ami A$AP Relli (Terell Ephron), membre comme lui du collectif A$AP Mob. Les tensions entre eux avaient augmenté au fil du temps, notamment après que Relli ait cru que Rocky avait rompu une promesse concernant le financement d'un enterrement.

La défense de Rocky a insisté sur le fait qu'il utilisait une arme factice pour se protéger lors de la confrontation. Bien que les preuves matérielles soient limitées, aucune preuve n'a lié directement A$AP Rocky à la fusillade. Lorsque le verdict est tombé le 18 février 2025, il est tombé dans les bras de Rihanna.

Maintenant que ce chapitre judiciaire est clos pour A$AP Rocky, il peut se concentrer pleinement sur ses ambitions professionnelles. Le rappeur va investir dans le football britannique. En octobre dernier, Rocky envisageait d’acheter une majorité des parts du club Tranmere Rovers FC via un groupe dirigé par son avocat Joe Tacopina. Affaire à suivre...

Asap rocky jumps and hugs Rihanna after being found not guilty pic.twitter.com/Cg1SpkvsDx