Guy2Bezbar, Infinit, Veust, Maïro, Soolking : les sorties rap FR de la semaine

Vous avez eu le temps d'écouter les sorties rap Fr de la semaine dernière ? Nous oui, et on l'espère pour vous aussi, car il y avait quelques belles pépites à découvrir. Et surtout, vous n'aurez plus le temps de le faire cette semaine. Car ce vendredi, on a un paquet de sorties, que ce soit au niveau des projets ou au niveau des singles (dont on ne parlera pas, car il y en a vraiment dix millions). Avec Mairo, Guy2Bezbar, Soolking, Infinit, Veust, et plein d'autres !

On commence par le projet qui était probablement le plus "attendu" de la semaine, puisqu'après le carton de "Monaco" cet été, Guy2Bezbar est désormais scruté comme une tête d'affiche du rap français. Son projet "Black House", teasé depuis de longues semaines, est sorti aujourd'hui, et contient notamment ce feat inattendu avec Rick Ross qui a tant fait parler.

Autre "mastodonte" des chiffres à sortir cette semaine, Soolking, avec son "Africa Jungle Part. 1" qui devrait aire des scores incroyables, au vu des potentiels hits que contient l'album. Certains sont d'ailleurs déjà connus comme "Carré Ok", "Tiki Taka", "Qué Miras Bobo", on en passe d'ailleurs certains sur notre antenne.

Mais il y a aussi plein de rappeurs un peu moins connus qui sortent aujourd'hui, on pense notamment à Infinit. Le Zin du Sud, qui est de retour ce vendredi avec son album "Mr Le Faire", un clin d'œil à son célèbre titre "Tout le faire". Sur son projet, on retrouve Deen Burbigo, Zequin, Limsa d'Aulnay, H JeuneCrack et même Alpha Wann, bref, un projet pour les amoureux de kickage. D'ailleurs, on retrouve également le taulier du 06, Veust, sur cet album. Veuveu est partout, lui qui a aussi sorti son propre projet solo aujourd'hui, "Plaza Hotel". Une journée bien chargée pour les rappeurs du 06 !

AMK, que vous avez probablement vu dans la dernière saison de "Nouvelle Ecole", dévoile une édition collector pour ses deux projets "15 vol 1 & 2" avec deux nouveaux titres. Au rayon "Nouvelle Ecole", on retrouve aussi Youssef Swatt's, qui vient de sortir "Chute Libre", un EP 8 titres avec du très beau monde dessus (Sofiane Pamart, Youssoupha,...).

Mairo était aussi une des sorties attendues de la semaine, avec "La Fiev", sur lequel on retrouve aussi un autre taulier du rap suisse en la personne de Slimka. On aura clairement pas le temps de mentionner la totalité des projets sortis cette semaine, mais sachez tout de même que Winnterzuko a sorti un projet, tout comme 3Arbi, que Dadju et TayC ont sorti une réédition, que Ichon a lui aussi sorti un projet, que Giacomo a sorti sa mixtape du même nom, L2B s'est également invité à la fête avec "Nés pour briller", et enfin, Fasco Fleex a également sorti un album, nommé "Mr.Coach".

Bref, vous l'aurez compris, cette semaine ça sort des projets dans tous les sens ! On espère que vous aurez le temps d'écouter tout ça.