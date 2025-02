Gradur avec Ninho, Josman, Youssoupha, Kalash Criminel et Damso pour "Free Congo"

Rien qu'au casting, on sait que le morceau va être une dinguerie.

Cela fait maintenant plusieurs années qu'on entend parler du projet "100 % Congo" du côté de Gradur. Le rappeur du 59 avait en effet commencé à dire qu'il travaillait dessus en... mai 2022. Depuis, on imagine qu'il a dû rencontrer pas mal de soucis perso ou professionnels, car on attend toujours cet album. Mais en juin dernier, on a enfin eu droit à un premier extrait du projet, le titre "Ti Ti Ti", avec SDM et Rsko, qui a d'ailleurs plutôt bien marché en stream. De quoi espérer une arrivée prochaine de l'album. D'ailleurs, l'homme au bob, comme on le surnomme, devrait faire son retour cette semaine avec un nouvel extrait !

On peut dire que ça tombe à pic, au moment où le conflit qui se déroule actuellement au Congo (depuis plusieurs années) a redoublé d'intensité, devant le silence assourdissant de toute la communauté internationale, focalisée sur d'autres conflits plus médiatisés comme l'Ukraine ou la Palestine. Alors devant ce silence, on imagine que Gradur a eu encore plus envie de parler de son pays, et pour ce deuxième extrait, il a invité la crème du rap français : Josman, Youssoupha, Ninho, Kalash Criminel, et Damso.

Un casting 5 étoiles, pour un morceau qui s'appellera "Free Congo", et qui devrait sortir ce soir (20 février) à minuit. On espère que le titre aura aussi droit à un clip, car au vu du casting et du thème, soyez sûrs que plein de gens auront envie de voir ça. En tout cas, nous on a hâte de l'écouter, et vous?