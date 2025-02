Playboi Carti : Des indices confirment la sortie prochaine de son nouvel album !

Il serait temps !

Cela fait 4 longues années que les fans de Playboi Carti attendent avec impatience un nouveau projet, souvent annoncé mais jamais concrétisé. Cette attente interminable a fini par exaspérer une partie de son public, qui se sent berné par des promesses non tenues. Face à cette frustration, certains ont même lancé une pétition via un site internet pour dénoncer ces 4 ans d'attente autour de l'album "Music".

Mais il semble que l'espoir renaisse. Récemment, des panneaux publicitaires ont fleuri dans plusieurs grandes villes des États-Unis, laissant entrevoir une annonce officielle. À Los Angeles, un panneau affiche les mots "Music Is Coming" sur la façade d'un bâtiment. Une autre publicité a été aperçue près de Bayfront Park à Miami, arborant la même phrase ainsi qu'un logo Spotify.

"MUSIC IS COMING" 🚨



Another Playboi Carti x Spotify billboard spotted in LA 👀 pic.twitter.com/4nVURxL08L — Kurrco (@Kurrco) February 17, 2025

CLOSE UP PHOTOS OF PLAYBOI CARTI’S BILLBOARD IN MIAMI 🌴 pic.twitter.com/vx9QoLm6xK — Over Powered Music (@OvrPoweredMusic) February 17, 2025

New Playboi Carti x Spotify Billboard spotted in Miami 🚨



"MUSIC IS COMING" pic.twitter.com/TBlpUV8Xuh — Kurrco (@Kurrco) February 17, 2025

Alors, s'agit-il d'un nouvel effet d'annonce ou enfin de la confirmation tant attendue d'un album imminent ? Réponse d'ici quelques semaines... enfin, on l'espère !