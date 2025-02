Ninho, Niska, Damso, Hamza, Laylow, SCH : la programmation folle des Ardentes 2025

Le festival continue de dévoiler sa programmation petit à petit, et cette année encore, ça s'annonce très lourd !

Avec les années, le festival Les Ardentes, qui se déroule tous les ans début juillet, en Belgique, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rap et de scènes en plein air. Car comme tous les autres festival, Les Ardentes se sont vites rendues compte qu'elles ne pouvaient plus se passer du rap si ils voulaient continuer à attirer les jeunes. On commence à rentrer dans la période où les festivals annoncent leur programmation, et concernant les Ardentes, cette année, il y a du lourd, avec Ninho et Niska qui viennent de s'ajouter à une liste déjà bien fournie !

C'est donc l'information qui vient de tomber aujourd'hui même : Ninho et Niska seront ensemble sur scène, le samedi 5 juillet, pour mettre le feu aux Ardentes, en jouant probablement des titres issus de leurs catalogues perso, et aussi de leur album commun, "GOAT", sorti en 2024.

D'autres noms ont également été dévoilés : Damso sera de la partie, et on imagine qu'il en profitera pour jouer des titres de son album à venir. Hamza est lui aussi au programme, pour venir foutre le feu à domicile, et enfin, on aura droit à la présence de Laylow, et aussi de SCH.

Bref, une programmation bien chargée, et encore : on ne connait pas tous les noms, d'autres artistes seront dévoilés dans les prochaines semaines. On vous conseille de choper vos places assez vite (à cette adresse pour les intéressés), car il risque d'y avoir du monde sur le coup