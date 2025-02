Damso fait des grosses annonces !

Le rappeur est toujours présent pour la bonne cause !

Damso est attendu au tournant pour cette année 2025 ! Alors qu’il a sorti un album surprise en fin d’année 2024, les critiques ont été mitigées malgré un beau succès commercial. L’opus est déjà disque d’or, mais cela ne suffit pas : le rappeur belge n’a pas le droit à l’erreur pour son prochain et dernier album intitulé "BĒYĀH", dont la sortie est prévue pour le 30 mai 2025.

Un seul feat mais une grosse attente

En plus de l’annonce de son dernier album, Damso a dévoilé l’unique feat de ce projet, et ce sera avec la jeune et talentueuse Sarah Sey. Un choix qui intrigue et suscite la curiosité des fans, tant la chanteuse est reconnue pour son univers musical singulier.

Par ailleurs, Damso a récemment enregistré des featurings avec Werenoi et Ninho, qu'on a hâte d'écouter !

Une tournée d’adieu et un geste fort

L’artiste ne s’est pas arrêté là dans les annonces : sur sa story Instagram, il a révélé deux grandes nouvelles.

Une tournée exceptionnelle : Après la sortie de "BĒYĀH", Damso compte tirer sa révérence avec une tournée qui s’annonce mémorable. Ce sera l’occasion pour ses fans de le voir une dernière fois sur scène avant qu’il ne raccroche le micro. Un engagement humanitaire : Toujours impliqué dans des projets caritatifs, le rappeur a décidé de reverser une partie des recettes de sa tournée à des associations. Il propose également à ses fans de devenir bénévoles pour ces projets, montrant une fois de plus qu’il a le cœur sur la main.

Booba, toujours dans l’ombre...

Malgré ces belles annonces, un autre sujet fait parler : son conflit avec Booba. L’ex-mentor de Damso n’a toujours pas digéré son départ du 92i, et n’hésite pas à lui envoyer des piques sur les réseaux. Mais Dems, comme à son habitude, préfère rester concentré sur sa musique et ses engagements.

Avec "BĒYĀH" et cette tournée d’adieu, Damso semble vouloir clôturer son parcours musical en beauté. Reste à voir si cet ultime projet marquera autant que ses précédents classiques !