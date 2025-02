1Pliké140, JRK 19, Vacra, Mecra : les sorties rap FR de ce vendredi

Avec également Bag Jeune B, 404Billy, Saif, mais aussi Drake et PartyNextDoor : il s'en passe des choses dans le rap cette semaine !

Vous commencez à être au courant maintenant : "certifs SNEP, c'est tous les lundis", comme le dit Booba dans son dernier freestyle. Et en ce qui concerne les sorties, ça, c'est le vendredi. Nous voici donc de retour pour un nouveau tour d'horizon de ce qui se passe dans le rap français, avec une petite excursion outre-Atlantique puisque cette semaine sort le nouvel album de Drake, en collaboration avec PartyNextDoor, "$ome $exy $ongs 4 U", un 21 titres bien solide. Maintenant qu'on l'a mentionné, retour sur notre rap game FR, car il y a des choses à dire.

A commencer par l'album de 1Pliké140, qui vient de dévoiler "P1", son premier projet de l'année 2025. Un 15 titres bien compact, qui ne contient littéralement aucun featuring : le rappeur du 92 a des choses à dire, après 3 ans sans véritable projet. Un retour important, car soit il arrive encore à franchir un cap, soit il risque de stagner parmi les rappeurs à fort potentiels qui n'ont pas concrétisé niveau chiffres.

404Billy a aussi sorti un mini-EP cette semaine, nommé "archives.404", contenant des sons qui datent un peu, probablement avant la sortie d'un projet plus conséquent, dans lequel, on l'espère, il règlera ses comptes avec Booba, lui qui n'a pas peur de se lancer dans des diss bien saignants.

JRK19 a également dévoilé un nouveau projet cette semaine, "Zero Bluff", qui contient notamment 4 titres en feat avec ZKR, La Fève, La Mano 1.9 et Guy2Bezbar, ainsi que des morceaux dont on vous a déjà parlé plus tôt dans la semaine.

Pour ceux qui en veulent encore, on a également Bag Jeune B qui vient de sortir son EP "Brique par Brique", un 6 titres bien efficace, sans aucun feat, qui vient confirmer les attentes placées en lui. On a aussi Doc OVG, pierre angulaire du 667, qui sort un projet en collaboration avec Richie Beatz, nommé "Para Bellum 1". Gros kickage et rap bien sombre au menu, comme sur un des morceaux phares du projet, "40G".

Enfin, Vacra vient également de dévoiler son projet "En Attendant Paphos", qui est encore une belle réussite au niveau musical. Et pour finir, Saïf, qui fait fort avec son projet "L'hiver", et Mecra qui sort "100 Vices". Une bonne semaine pour vous intéresser à des artistes peut-être moins connus, mais tout aussi talentueux que les grosses stars du game !