Booba : Son concert à Paris Défense Arena est déjà SOLD-OUT !

La Piraterie n'est jamais finie !

Le DUC prouve encore une fois qu'il est le roi du rap français ! Après avoir rempli le Stade de France en 2022, B2O continue d'écrire sa légende. Il avait annoncé sur ses réseaux sociaux un concert exceptionnel à Paris La Défense Arena, prévu pour le 10 octobre 2025. L'ouverture de la billetterie était fixée ce vendredi 14 février à 10h, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'artiste vient tout juste de remplir la salle en... 5 minutes chrono !

Un exploit impressionnant quand on sait que Paris La Défense Arena est l'une des plus grandes salles d'Europe, avec une capacité de plus de 40 000 places. Booba démontre encore une fois sa suprématie dans le game et son incroyable popularité, malgré les nombreux clashs qui l'opposent à Damso, Maes, Gims ou encore Rohff.

Depuis plus de 20 ans, Booba enchaîne les hits, les bangers et les classiques. Il ne fait pas que rapper, il inspire, il domine, il impose son style. Son empire dépasse la musique : business, clashs... Il est partout !

Les fans qui n'ont pas réussi à obtenir leur ticket croisent désormais les doigts pour une annonce surprise d'une seconde date. Un espoir qui pourrait bien se concrétiser, tant la demande est forte. Affaire à suivre !