Kendrick Lamar: ses streams explosent après son concert du Super Bowl

Une hausse énorme pour "Not Like Us", mais aussi pour le reste du catalogue de Kendrick Lamar.

Combien pensez-vous qu'un artiste est payé pour faire le show à la mi-temps du Super Bowl, un des événements sportifs les plus regardés de la Terre, et ce chaque année ? La réponse est simple : 0 dollars tout pile. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pourtant la vérité. Comme Usher et bien d'autres avant lui, Kendrick Lamar n'aura donc pas touché un centime pour sa prestation. En tout cas, pas directement de la part de la NFL, car en ce qui concerne ses streams, c'est une autre histoire : que ce soit pour "Not Like Us" ou le reste de son catalogue, tout a littéralement explosé pour K.Dot sur Spotify.

C'est la définition même d'être "payé en visibilité", et quand le show est vu par rès de 135 millions de spectateurs à travers le monde, forcément, ça prend de grosses proportions. Globalement, ses écoutes ont grimpé de 175% aux Etats-Unis, dès les premières heures qui ont suivi le match (entre 21h et minuit le 9 février, par rapport à la même tranche horaire de la semaine précédente). Au niveau des titres, celui qui s'en tire le mieux est évidemment "Not Like Us", avec +430% d'écoutes sur Spotify.

On retrouve ensuite "Humble" avec un +300%, puis "All the Stars", en feat avec SZA, qui est à +290%. D'ailleurs, Kendrick Lamar n'est pas le seul à avoir bénéficié du "Halftime Effect", puisque SZA, qui est montée sur scène avec lui, a elle aussi vu ses streams augmenter de 80% après le match.

On en connait un qui doit être en PLS devant cette augmentation des streams de celui qui est désormais son rival. Evidemment, il s'agit de Drake, qui prépare la riposte avec ses nouveaux projets en cours, mais pas sûr que ça suffise pour redevenir le numéro 1 !

Top des titres de Kendrick Lamar ayant explosé sur Spotify après le Big Game :

“Not Like Us” +430%

“HUMBLE.” +300%

“All The Stars (with SZA)” +290%

“man at the garden” +260%

“DNA.” +260%

“euphoria” +260%

“squabble up” +230%

“peekaboo (feat. azchike)” +230%

“luther (with sza)” +170%

“tv off (feat. lefty gunplay)” +170%