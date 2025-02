Kendrick Lamar dépasse Michael Jackson

Son show à la mi-temps du Super Bowl est en train de casser touts les records, y compris celui de Michael Jackson, ou de Usher.

Le nom de Kendrick Lamar est sur toutes les lèvres depuis presque un an, et il l'est encore plus depuis quelques jours, puisque le rappeur de Compton a fait le show à la mi-temps du Super Bowl. Un concert d'un peu moins de 15 minutes pendant lesquelles il a notamment bien pris le temps de se foutre de la gueule de Drake, en allant même jusqu'à inviter son ex, Serena Williams, à danser sur scène. Et si la qualité du show a été un peu critiquée, par certains commentateurs assidus du rap US, les chiffres, eux, ne mentent pas : K.Dot a même dépassé Michael Jackson.

Pour ceux qui s'en rappellent, le Roi de la Pop avait lui aussi fait le show à la mi-temps du Super Bowl, en 1993. Un concert qui avait créé l'événement et qui avait été visionné par 133 millions de téléspectateurs simultanément. Un chiffre énorme à l'époque, qui vient donc d'être dépassé par le show de Kendrick Lamar, qui a été visionné par 133,5 millions de téléspectateurs. Evidemment, ce "record" est dû au fait que le match du Super Bowl a globalement été plus suivi que les précédents, avec un pic à 135,7 millions de spectateurs pendant le deuxième quart temps du match.

Evidemment, ce record de Kendrick Lamar est donc très symbolique, puisque c'est surtout le match qui a été le plus suivi de toute l'histoire du Super Bowl, pas son show en lui-même. Cependant, sur Youtube aussi, le show de K.Dot cartonne. En moins de 3 jours, la vidéo cumule déjà plus de 41 millions de vues, quand l'incroyable show d'Usher, qui a eu lieu au Super Bowl de l'année dernière, est à 33 millions de vues en un an.

On reste cependant encore très loin des scores de Rihanna (environ 200 millions de vues), ou du Super Bowl de Dr. Dre à Los Angeles, qui est à 328 millions de vues sur Youtube. Un show auquel Kendrick Lamar avait d'ailleurs déjà participé, et qui, à notre avis, était bien meilleur que la prestation livrée dimanche soir, sans avoir besoin de clasher Drake pour faire parler. On aurait bien voulu vous mettre les deux shows l'un à côté de l'autre pour comparer, mais la NFL a bloqué la diffusion des vidéos, qui restent réservées à Youtube !