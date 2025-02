Dadju et TayC annoncent une réédition pour "Héritage"

Le projet s'appellera cette fois "Héritage : Dernière Empreinte", et on connait déjà la tracklist !

Dadju et TayC ont pas mal fait parler d'eux en 2024, avec la sortie de leur album commun "Héritage". Un projet qui réunit donc les deux poids lourds du RnB francophone masculin, deux mastodontes des ventes, qui auront d'ailleurs décroché un disque de platine avec leur projet. Il faut dire qu'ils avaient mis le paquet niveau promo, en allant jusqu'à organiser un faux clash entre eux, avant de finalement sortir un featuring. Visiblement, cette page commune de leur histoire est loin d'être terminée : une réédition de l'album vient d'être annoncée !

La nouvelle est devenue officielle, grâce à un post Instagram partagé par les deux artistes. Un post qui annonce l'arrivée prochaine d'une réédition nommée "Héritage : dernière empreinte", qui conservera visiblement toujours la même cover. En revanche, au niveau du contenu, ce sont 6 nouveaux titres qui vont faire leur apparition, mais on n'a pas d'information sur la présence d'éventuels featurings (on imagine qu'il n'y en aura pas).

La date de sortie de cette réédition est toute proche, puisque ça sera disponible à partir du 21 février prochain. Pas beaucoup plus d'infos concernant le projet pour le moment, on vous met les 6 nouveaux titres de Dadju et TayC en fin d'article !

Tracklist réédition "Héritage : Dernière empreinte"

1 - Tellement Belle

2 - J'ai Zayé

3 - Teach Me

4 - Après Minuit

5 - Honey Honey

6 - Pourquoi.